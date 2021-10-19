21 kişiyi taşıyan uçaktan herkes sağ kurtuldu





ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, FAA'nın da soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.



Acil Servis Yöneticisi Tim Gibson kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumlarda her şeyin en kötüsüne hazırlandıklarını ancak hep en iyisini umduklarını ifade ederek, bugün kesinlikle bekledikleri en iyi sonucu aldıklarını açıkladı.