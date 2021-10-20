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    • 20.10.2021 11:01
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    Son dakika: Sahte tapu ile kamu arazilerini satan çete çökertildi! 25 milyon liralık vurgun yaptılar

    Son dakika haberine göre Ankara Emniyeti tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yakayı ele veren çetenin 5 kişiyi kamu arazilerini satma vaadiyle 25 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sahte tapu çetesi çökertildi! 25 milyonluk vurgun

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu arazisi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyi ihbar üzerine takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonla Abidin T., Coşkun K., Murat Caner A. ile L.Y.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

    SAHTE TAPU BELGESİ
    Çete üyelerinin, sahte evraklar düzenleyerek kamu arazisi satmak vaadinde bulundukları mağdurları kamu taşıtı tanıtım kartlı araçlarla söz konusu arazilere götürüp gezdirdikleri, güvenlerini kazandıkları mağdurlara tapu işlemlerinin başlatıldığına yönelik 'Tapu Müdürlüğü' başlığıyla mesaj gönderdikleri öğrenildi.



    Arazileri satmak için önceden kaparo isteyen çetenin, mağdurların şüphelenmemesi için resmi defterdarlık hesabına yatırttıkları tespit edilirken anlaşmanın sağlanmasından sonra ise paranın geri kalan kısmını elden aldıkları, karşılığında da sahte tapu belgelerinin verildiği belirlendi. Çetenin, bu yöntemle 5 kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı saptandı.

    DEFİNE DOLANDIRICILIĞI DA YAPMIŞ
    Şüphelilerden Abidin T.'nin, lüks otomobil, şoför ve koruma ile gezdiği, sürekli farklı otellerin 'kral' dairelerinde kaldığı tespit edildi. Pırlanta uzmanı olduğunu ve ülkedeki tüm definelerin yerini bildiğini iddia eden Abidin T.'nin, para karşılığında bu sözde definelerin yerini vatandaşlara gösterip, dolandırıcılık yaptığı da belirlendi.



    SADECE ET YİYEBİLİYORMUŞ
    Hakkındaki suçlamaları reddeden Abidin T., kendisinin de dolandırıldığını söyledi. Abidin T.'nin, sadece et yemeği yiyebildiğini belirterek gözaltında kaldığı sürede verilen diğer yemekleri istemediği öğrenildi.

    4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
    Sabah'ın haberine göre Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abidin T. ile Coşkun K. 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sahte tapu ile kamu arazilerini satan çete çökertildi! 25 milyon liralık vurgun yaptılar
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