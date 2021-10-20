Başkan Erdoğan, Angola'dan sonra Togo'ya geçti. Çarpıcı mesalar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola'dan sonra Togo'ya geçti. Çarpıcı mesalar verdi:

FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz.

PANDEMİYLE mücadele kapsamında da dayanışmalarımız sürecek. Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız.

SİYASİ, askeri, ekonomik, güvenlik bütün bu alanlara yönelik bizim bölgede, çünkü Togo çok stratejik bir noktada yeri olan bir ülke. Onunla birlikte bu tür adımları atabiliriz. Özellikle de savunma sanayinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda yine beraber atabileceğimiz adımlar var.

BU BÖYLE GİTMEZ!

Başkan Erdoğan, 'TRT World Forum 2021'e video mesaj gönderdi: İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın Güney Asya'nın unutulduğu bu sistemin devam etmesi mümkün değildir.