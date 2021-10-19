Başkan Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Kalkınma alanındaki iş birliğini de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca 2012 yılından bu yana Togo'da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında da dayanışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gnassingbe ve Togo halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

"TEKRAR GELECEĞİM"

Başkan Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabii Togo'ya ve değerli dostuma böyle bir adeta borcum vardı ve kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdi de Togo'ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum." dedi.