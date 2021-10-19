Başkan Erdoğan, Togo, Liberya ve Burkina Faso Cumhurbaşkanları ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrkika turu devam ediyor. Erdoğan önce Angola daha sonra da Togo'yu ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı Nijerya olacak.
TOGO'DA 4'LÜ ZİRVE
Erdoğan, Togo'da Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü görüşme gerçekleştirdi.
TOGO CUMRHURBAŞKANI Gnassingbe İLE BAŞBAŞA GÖRÜŞME
Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, Türkiye'den dost ülke Togo'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek başlayan Erdoğan, Gnassingbe'yi, 2014 yılında göreve başlama törenine iştiraki vesilesiyle Ankara'da misafir ettiğini hatırlattı.
Son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakalanmasını sağladığına işaret eden Erdoğan, bu ziyaretler vesilesiyle birçok anlaşma imzalandığını, iş birliği alanları üzerinde mutabık kalındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile bugün yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacaklarını ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "Togo ile esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız." diye konuştu.