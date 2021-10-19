MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İngiltere'nin Türkiye'yi yıkma toplantısına ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İngiltere'nin diğer büyükelçileriyle Türkiye'yi yıkmaya yönelik gizli toplantıya katıldığı iddia edilen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'a sert sözler kullandı.

"PARMAĞINIZI KIRARIZ"

Bahçeli' şöyle konuştu:

"Yunanistan'da yayınlanan bir gazetenin 'Erdoğan'ın günleri sayılı' iddiaları eğer doğruysa burada bir sıkıntı var demektir. Türkiye çadır devleti, İngiltere'nin sömürge ülkesi değildir. Sapkın haberin Yunanistan menşei olması altı çizilmesi gereken bir noktadır. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenimizi çiğnemek zorundadır. Türkiye güdümlü ve güdülen bir ülke olamaz. Bize parmak sallayanların parmağını kırarız. Bedelse de öderiz ama vatanı ve milleti, demokrasimizi ölüme terk edemeyiz."