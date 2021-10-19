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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında alındı!

    İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aranmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    DHA
    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok ilçesinde saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÇOK MİKTARDA NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik şube ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

    Operasyona Özel harekat polisi, Narkotik şube ekipleri ve İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden biri Bahçeşehir'de bulunan rezidansın 6. katıydı.

        Özel hareket ekiplerince dairenin kapısının kırılarak girildiği evde narkotik madde araması yapıldı.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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        Haberler Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında alındı!
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