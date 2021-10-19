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    • 20.10.2021 00:48
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    Başkan Erdoğan Nijerya'ya geldi

    Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola'nın ardından Togo'ya ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan ziyaretine Nijerya'da devam ediyor.

    Başkan Erdoğan Nijerya’ya geldi

    Başkan Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı'na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'ya geldi.

    Resmi temaslarına bugün başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Buhari, anlaşmaların imza törenine katılacak, sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Nijerya'ya geldi
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