MEB son dakika: 1. dönem okul sınavları iptal mi edilecek? İlkokul, ortaokul, lise sınavlar iptal mi, ertelendi mi 2021?

OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.

Birinci dönem sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları da okul ortamlarında düzenlenecek.

Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı oldukları için eğitime ara verilen sınıflarda eğitim alan öğrenciler ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları okullarda sınav olacak.