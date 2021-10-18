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    • 18.10.2021 11:29
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    MEB son dakika: 1. dönem okul sınavları iptal mi edilecek? İlkokul, ortaokul, lise sınavlar iptal mi, ertelendi mi 2021?

    Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından okul sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. 1. dönem sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. Kronik hastalığı bulunan, koronavirüs nedeniyle sınıfı kapatılan ve eğitime ara veren öğrenciler birinci dönem sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Bu bağlamda MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme işlemleri için açıklama geldi. Peki, Okul sınavları iptal mi edilecek? 1. dönem sınavları yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB son dakika: 1. dönem okul sınavları iptal mi edilecek? İlkokul, ortaokul, lise sınavlar iptal mi, ertelendi mi?

    Okul sınavları hakkında öğrenciler ve velileri araştırmalara başladı. Bu kapsamda gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Kronik hastalığı bulunan, koronavirüs nedeniyle sınıfı kapatılan ve eğitime ara veren öğrenciler birinci dönem sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği hakkında detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Bu bağlamda MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme işlemleri için açıklama geldi.

    OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.

    Birinci dönem sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları da okul ortamlarında düzenlenecek.

    Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı oldukları için eğitime ara verilen sınıflarda eğitim alan öğrenciler ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları okullarda sınav olacak.

    MAZERETSİZ OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK!

    Bu yıl okullarda devam zorunluluğu aranacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmelikte toplam devamsızlık hakkı 30 gün olarak açıklandı. Ancak Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeret bildirmeden en fazla 10 gün devamsızlık yapabilecek. 20 günlük kısım için ise okul yönetimlerine doktor raporu veya geçerli bir mazeret bildirilecek.

    Yayınlanan yönetmelikte ortaokul öğrencileri için bir devamsızlık sınırı bulunmuyor. 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıfını geçmesine veya kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler dönem başında e-Nabızdan aldıkları belgeler ile okul yönetimlerine devamsızlıklarının sayılmaması için başvurmuştu.

        BU YIL BAŞARISIZLIK DURUMUNDA SINIFTA KALMA OLACAK!

        Okullarda sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirileceği için bu dönem sınıf geçme veya kalma durumlarına öğrencilerin aldıkları notlar direkt olarak etki edecek. İlkokul 1,2,3,4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıfta kalma bulunmazken ortaokul ve liselerde öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması (birinci dönem ve ikinci dönem notları) 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıfta kalacak. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda ise bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfta kalıp kalmamasına şube öğretmenler kurulu karar verecek.

        KASIM TATİLİ NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;

        Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021

        Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022

        İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022

        17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: 1. dönem okul sınavları iptal mi edilecek? İlkokul, ortaokul, lise sınavlar iptal mi, ertelendi mi 2021?
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