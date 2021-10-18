Fondaş Özlem Gürses yine yalan söyledi! Küfrü 6 ay sonra şikayet etmiş...

Fondaş gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalından yaptığı yayında, kendisine yapılan hakarete ilişkin soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyleyerek, bu karara tepki gösterdi. Bir haber kanalındaki kendisine yönelik haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını da okuyan Gürses, mesajı okuduğu için özür diledi.
HAKİMLİK DE UYGUN BULDU
Savcılığın o kararına Sabah ulaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" karar (takipsizlik kararı), 2 Ağustos'ta verildi. Özlem Gürses'in avukatlarınca bu karara İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yapıldığı, hakimliğin 20 Eylül'de itirazı reddettiği ortaya çıktı.