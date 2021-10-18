İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderildi! İşte taksicilerin uyması gereken 12 kural

CAYDIRICILIĞIN VE DENETİMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.