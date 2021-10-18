İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderildi! İşte taksicilerin uyması gereken 12 kural

Son günlerde daha da artan taksici - yolcu tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şöförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller 81 ile gönderildi.
TURİSTLER VE YABANCILARIN DA ANALAYACAĞI ŞEKİLDE TASARLANDI
Görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.
CAYDIRICILIĞIN VE DENETİMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.