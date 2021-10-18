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    • 18.10.2021 18:35
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderildi! İşte taksicilerin uyması gereken 12 kural

    Son dakika haberleri... Son günlerde daha da artan taksici - yolcu tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksici esnafı ile ilgili bir yazı gönderildi. Taksi şöförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller ile bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

    İşte taksiciler uyması gereken 12 kural

    Son günlerde daha da artan taksici - yolcu tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan taksi şöförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu görseller 81 ile gönderildi.

    TURİSTLER VE YABANCILARIN DA ANALAYACAĞI ŞEKİLDE TASARLANDI
    Görseller aynı zamanda ülkemizde yaşayan yabancılar ile misafir olan turistlerin de anlayabileceği şekilde yabancı dillerde de tasarlandı.

    CAYDIRICILIĞIN VE DENETİMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
    Görseller, ülke genelinde taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği diğer yerler ile taksilerde de yolcuların görebileceği uygun alanlarda (koltuk arkası cep vb.) bulundurulacak; ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

        Taksi şoförlerine 12 kuralın hatırlatıldığı bu görseller ile Bakanlık farkındalığı, caydırıcılığı ve denetimlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

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