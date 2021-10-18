HDP'den CHP ve İyi Parti’ye tezkere şantajı

Irak ve Suriye tezkerelerinin süresi 30 Ekim'de, Lübnan tezkeresinin süresi 31 Ekim'de, Azerbaycan tezkeresinin süresi ise 17 Kasım'da doluyor. AK Parti, Mehmetçiğin görev sürelerinin 18 ay daha uzatılması için önümüzdeki günlerde tezkereleri Meclis'e gönderecek.

Mehmetçiğin yurt dışındaki görev süresini uzatmaya yönelik tezkereler konusunda HDP, CHP ve İYİ Parti'ye "hayır" oyu verin çağrısı yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Tezkerelere 'hayır' oyu kullanın muhalefet partileri tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır" diyerek Millet İttifakı'na mesaj gönderdi. İki partinin tavrı ise merakla bekleniyor. CHP bugüne kadar Lübnan dışında tüm tezkerelere 'evet' oyu kullandı. İYİ Parti de tezkerelere olumlu oy vermişti.



Sabah'ta yer alan habere göre, siyasi kulislerde gizli ittifak ortaklığının sürmesinde CHP ve İYİ Parti'nin tezkereler konusundaki tavrının etkili olacağı konuşuluyor.