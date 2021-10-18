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    • Güncel
    • 18.10.2021 07:23
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    • 18.10.2021 07:28
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul'da etkili olacak sağanak için saat verdi. İşte il il 18 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 29°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ISPARTA °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    MERSİN °C, 27°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 18°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 18°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 13°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 18°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 18°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        RİZE °C, 18°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AĞRI °C, 17°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 15°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 15°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kilis ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 24°C
        Parçalı bulutlu
            Başkan Erdoğan Angola’da
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! 4 ile sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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