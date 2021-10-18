28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi? Kamu kurumları ve özel sektörler...

28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 29 Ekim resmi tatil sayılıyor. 28 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in yarım gün mü veya resmi tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı.
28 EKİM PERŞEMBE YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ TATİL?
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.