28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi? Kamu kurumları ve özel sektörler...

28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi? Soruları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 29 Ekim resmi tatil sayılıyor. 28 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in yarım gün mü veya resmi tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı.