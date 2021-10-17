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    • 17.10.2021 11:55
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    Mevlit Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler! Mevlit Kandili'nde okunacak dualar! Kandil gecesi yapılacak ibadetler!

    Sabahın erken saatlerinden bu yana tüm illerden Müslüman vatandaşlar Mevlit Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek geceyi bol bol ibadetle geçirmek isteyenler Allah’a dua, şükür, tövbe etmek isteyenlerler Mevlit Kandili'nde okunacak dualar ve Kandil gecesi yapılacak ibadetler araştırmalarını oldukça hızlandırdı. İşte 2021 yılının son kandili olan Mevlit Kandili hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Mevlit Kandili’nde çekilecek tesbihler, zikirler!

    Mevlit Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler! Mevlit Kandili'nde okunacak dualar! Kandil gecesi yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek günü ibadetlerle bol bol dua ile karşılamak istiyor ve Mevlid Kandili ibadetleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler...

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER ZİKİRLER

    Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

    Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
    *** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

        Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
        Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
        "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
        "Estağfirullah";
        "Sübhànallah";
        "Elhamdülillâh";
        "Allahu ekber";
        "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
        "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

        Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.
        Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:
        Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.
        Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

        Sonra:
        1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.
        "Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
        2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:
        "Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."
        3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.
        4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.
        "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."

        5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
        6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.
        "La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."
        7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
        8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."
        9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
        Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.
        Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.
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