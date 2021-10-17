Mevlit Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler! Mevlit Kandili'nde okunacak dualar! Kandil gecesi yapılacak ibadetler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek günü ibadetlerle bol bol dua ile karşılamak istiyor ve Mevlid Kandili ibadetleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler...
MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER ZİKİRLER
Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.