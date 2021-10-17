Mevlid Kandili ibadetleri! Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? Okunacak dualar, kılınacak namazlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.2021 yılı Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü yani bugün idrak ediliyor ve Müslüman vatandaşlar yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu sıklıkla araştırıyor. İşte Mevlid Kandili ibadetleri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Tefekkür edilmeli;Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Salat-u Salam getirilmeli;Peygamber Efendimize selamlar, salavatlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.