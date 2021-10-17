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    • 17.10.2021 10:52
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    Mevlid Kandili ibadetleri! Mevlid Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler? Okunacak dualar, kılınacak namazlar...

    Mübarek Mevlid Kandili’ne bir kez daha ulaşabilmenin mutluluğunu ve iç huzurunu yaşayan Müslüman alemi Mevlid Kandili ibadetleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Fazileti çok olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gün olarak bilinen bu mübarek geceyi bol bol ibadetle geçirmek büyük önem taşıyor. Peki Mevlid Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler? Okunacak dualar, kılınacak namazlar hangileri? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili ibadetleri!

    Mevlid Kandili ibadetleri! Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler? Okunacak dualar, kılınacak namazlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.2021 yılı Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü yani bugün idrak ediliyor ve Müslüman vatandaşlar yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu sıklıkla araştırıyor. İşte Mevlid Kandili ibadetleri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

    Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    Tefekkür edilmeli;Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

    Salat-u Salam getirilmeli;Peygamber Efendimize selamlar, salavatlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

        Peygamber Efendimize nasıl salavât getirilir?

        "Allahümme salli alâ Muhammed"
        "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"

        İbn Ebî Leyla şöyle rivayet eder: "Ka'b b. Ucra ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Hz. Peygamberden işittiğim bir hediye vereyim mi? Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz ona 'Ya Resûlallah! Bizler sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat sana nasıl salât okuyacağız?' diye sorduk. Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu:
        "Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın.)
        (Buhârî, Enbiya,10; Da'avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

        Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibarıyla ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

        Üzerinde çok sayıda kazâ namazı bulunan, meselâ namaza geç yaşlarda başlamış olan kişi, geçmiş namazları kazâ ederken "Vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah /ilk öğle /ilk ikindi /ilk akşam /ilk yatsı namazını kılmaya" şeklinde niyet edebileceği gibi, "Vaktine yetişip de kılamadığım son sabah… namazını kılmaya" şeklinde de niyet edebilir. Böylece hangi namazı kazâ ettiği bir ölçüde belirli (muayyen) hale gelmiş olur.
        Kazaya kalmış bir namaz, vakti içinde nasıl eda edilecek idiyse daha sonra kazâ edilirken o şekilde kılınır.


        Sabah Namazının kazası: 2 rekât farzı kılınır.
        Öğle Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
        İkindi Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
        Akşam Namazının kazası: 3 rekât farzı kılınır.
        Yatsı Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.
        Vitir Namazının kazası: 3 rekât aynen kılınır.

        Kaza namazında kılınan bu farzların kılınışı vakit namazının farzlarının kılınışıyla aynıdır. Tek ayrım kaza namazlarında kaza edilen vakit namazının farzlarının kılınıyor olmasıdır.
        Namazlar kazâ edilirken gizli okunacak namazda kıraat gizli yapılır. Açıktan okunacak namazı imam kıldırırsa açıktan okur; tek başına kılınırsa açık veya gizli okumak tercihe kalmıştır.
        Namazı kazâ edecek kişi tertip sahibi ise, yani o zamana kadar altı vakit veya daha fazla namazı kazâya kalmamış bir kimse ise, kazâ namazı ile vakit namazı arasında sıraya uyması gerekir. Tertip sahibi değilse bu namazı kazâ etmeden diğerlerini kılabilir.

        Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.
        Seyyidül İstiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır.
        Okunuşu: "Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"
        Anlamı: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur.

            Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
            Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
            Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
            Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
            Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
            Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
            Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
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            Haberler Güncel Mevlid Kandili ibadetleri! Mevlid Kandili’nde yapılması gereken ibadetler neler? Okunacak dualar, kılınacak namazlar...
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