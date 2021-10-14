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    • 14.10.2021 18:09
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile Ankara'daki görüşme sonrası açıklama: Batılılar gibi üst perdeden konuşmadık

    Son dakika haberleri... Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ankara'ya gelen Taliban hükümeti ile kritik görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini söyledik. Taliban dışında gruplardan kişilerin de yönetime dahil olması gerektiğini anlattık. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, iş hayatına katılım konusunda tavsiyeleri paylaştık. " ifadelerini kullandı.

    Taliban heyeti Ankara'ya geldi. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu heyet Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

    Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

    İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
    Bu görüşmede Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgiler aldık. Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası toplumla, şu andaki Taliban yönetiminin angajmana girmesinin önemini anlatıyorduk. Bu çerçevede acil ihtiyaç olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Biz ulaştırdık, kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu konuda son gelişmeler hakkında bilgi aldık. Terörle mücadele önemli. Bir boşluk olursa örgütlerin saldırılarını artıracağını görüyoruz.

    BATILILAR GİBİ ÜST PERDEDEN KONUŞMADIK
    DEAŞ'ın Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şu anki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini söyledik. Taliban dışında gruplardan kişilerin de yönetime dahil olması gerektiğini anlattık. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, iş hayatına katılım konusunda tavsiyeleri paylaştık. Bir şeyin altını çizdik. Bunun İslam dünyasının, diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik.

    HAVAALANLARININ İŞLETİLMESİ
    Bu okulların tamamının faaliyetlere başlaması gerektiğini de söyledik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi bugün bir daha paylaştık. Orada yaşayan vatandaşlarımızla, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik. TİKA'nın orada ofisi var, kendileri Kızılay'la, AFAD'la, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeler gerçekleştirecekler. Havaalanlarının işletilmesi için düzenli uçuşların başlaması için güvenlik noktasındaki beklentilerimizi kendilerine anlattık. Kendileri de bizden insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda, kalkınma yardımları konusunda ricalarını ilettiler.

    Taliban heyeti Ankara'ya geldi

    KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
    Ankara'da bulunan Taliban hükümeti ile görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

    ÇAVUŞOĞLU: KABİL'E GİTMEYİ PLANLIYORUZ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." demişti.

    Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki (solda), Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Muttaki ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele giriş yaptı.

        ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN MESAJI
        Başkan Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmıştı. G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu hatırlatmıştı.

        Taliban heyeti Ankara'ya geldi

        Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz" diye konuşmuştu.

        Afgan halkının 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etmişti:

        "Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur."

        "BAŞKANLIĞA TALİBİZ"
        Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamayacağını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etmişti: "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza inanıyorum."

            Afganistan'da geçici hükümetin bekleneni henüz veremediğini dile getiren Erdoğan, "İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları, bu konularda ciddi manada Afgan'ın, oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor" değerlendirmesini yapmıştı.

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            Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile Ankara'daki görüşme sonrası açıklama: Batılılar gibi üst perdeden konuşmadık
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