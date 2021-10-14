Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile Ankara'daki görüşme sonrası açıklama: Batılılar gibi üst perdeden konuşmadık

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu görüşmede Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgiler aldık. Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi paylaştık. Uluslararası toplumla, şu andaki Taliban yönetiminin angajmana girmesinin önemini anlatıyorduk. Bu çerçevede acil ihtiyaç olan insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Biz ulaştırdık, kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor. Bu konuda son gelişmeler hakkında bilgi aldık. Terörle mücadele önemli. Bir boşluk olursa örgütlerin saldırılarını artıracağını görüyoruz.

BATILILAR GİBİ ÜST PERDEDEN KONUŞMADIK

DEAŞ'ın Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şu anki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini söyledik. Taliban dışında gruplardan kişilerin de yönetime dahil olması gerektiğini anlattık. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, iş hayatına katılım konusunda tavsiyeleri paylaştık. Bir şeyin altını çizdik. Bunun İslam dünyasının, diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik.

HAVAALANLARININ İŞLETİLMESİ

Bu okulların tamamının faaliyetlere başlaması gerektiğini de söyledik. Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi bugün bir daha paylaştık. Orada yaşayan vatandaşlarımızla, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik. TİKA'nın orada ofisi var, kendileri Kızılay'la, AFAD'la, Diyanet İşleri Başkanlığımızla görüşmeler gerçekleştirecekler. Havaalanlarının işletilmesi için düzenli uçuşların başlaması için güvenlik noktasındaki beklentilerimizi kendilerine anlattık. Kendileri de bizden insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda, kalkınma yardımları konusunda ricalarını ilettiler.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Ankara'da bulunan Taliban hükümeti ile görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.