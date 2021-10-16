Müslümanlar için son derece önemli olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen olan Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlit Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

İşte orucun niyeti;