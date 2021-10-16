Müslümanlar için son derece önemli olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen olan Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlit Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.
İşte orucun niyeti;
Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
TEFEKKÜRDE BULUNMALI
Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler Kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.