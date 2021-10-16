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    • 16.10.2021 19:52
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    Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlit Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir?

    İslam aleminin büyük bir merakla beklediği Mevlid Kandili geldi. Peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu mübarek günü ibadet ve dualarlara geçirecek olan Müslümanlar Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmadığını öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlit Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?

    Müslümanlar için son derece önemli olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü İslam alemi tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunu müjdeleyen olan Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlit Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.

    İşte orucun niyeti;

    Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

    MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

    Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.

    TEFEKKÜRDE BULUNMALI

    Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler Kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

        Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gündür. Peygamberimiz, Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir. Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir. Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

        Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi, bu mübarek günün feyzinden istifade edebilmek Müslümanlar için önemlidir. Mevlid Kandili'nde farz olarak yapılması gereken bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi Müslümanların bu mübarek günü dualarla, zikirlerle ve nafile ibadetlerle geçirmeleri tavsiye edilir.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

        Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.

        Peygamber Efendimiz, İbn Mesud'un aktardığı bir hadis-i şerifinde Kur'an okumak ile ilgili şöyle buyurmuştur:

        "Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16
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