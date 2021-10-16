CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘yok artık’ dedirten 'asfalt' oyunu

Şahsım ve tüm belediye personelim adına bizim bahsi geçen yerlerin yapılmasıyla alakalı herhangi bir yetki ve sorumluluğumuz olmadığı gibi kendi adımıza bir talebimiz de olmamıştır."

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