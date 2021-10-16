CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘yok artık’ dedirten 'asfalt' oyunu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş algı mühendisliğinde zirve yaptı. ABB iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışmaları nedeniyle Beypazarı'nın birçok yeri aylardır toz toprak içindeyken, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın evinin önüne sıcak asfalt serildi.
Başkan Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ikamet ettiği sitenin önüne ve arkasına asfalt attığını belirterek, 'Bakın, Başkan'ın evinin önü asfalt ama geri kalan yerler toz toprak' diye algı çalışması yapmanın kimin işi olduğu hepimizin malumu.
Önce bu yollar yapılsın diye asla hiç kimseye ricada bulunmadım" dedi.