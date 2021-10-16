Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’den gelen terör saldırılarının sabrımızı taşırdığını tekrarladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı:

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız.

Enerji konusunda Rusya ile olan anlaşmalarımız çok çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor. Rusya, İran, Azerbaycan'la olan anlaşmalarımız bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde sıkıntı devam ediyor. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz.

Her şeyden önce bu zat (Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi Cinayetler' iddiası), bu konularda samimi ise, dürüst ise, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan, ömrü böyle geçmiş. Yanına birilerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.

Başkan Erdoğan, Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle ilgili olarak, "Arkadaşlarımız ile yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler ve insani yardım konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki yönetim uluslararası ilişkilerde Afgan halkının haklarını koruma noktasında adil bir noktada olsun" dedi.

İMAM HATİPLERİN FETRET DÖNEMIİNİ BİTİRDİK

Başkan Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" dedi.