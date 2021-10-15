Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınıf var mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, "Türkiye'nin normalleşmesi için eğitim sisteminin normalleşmesi lazım. En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız yüzde 91'lere ulaştı" dedi.
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilendi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulun yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 93, iki doz aşı oranının ise yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı. Özer, okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirtti.
"TÜRKİYE'NİN NORMALLEŞMESİ İÇİN EĞİTİM SİSTEMİNİN NORMALLEŞMESİ LAZIM"
Bakan Özer, "6 haftayı geride bıraktık ve okul bazlı il bazlı bir sistem geliştirmedik. Sınıf bazlı vaka bazlı sistem geliştirerek herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'mızın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik. Değerli konuklar Türkiye'nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir.