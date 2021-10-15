Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınıf var mı?

En az iki doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen sayımız yüzde 91dir. Bu oran Türkiye'nin ortalamasından çok yüksek olduğu gibi Almanya gibi geçen bir buçuk yılda okullarını açık bırakan ülkelerin aşılanma oranından bile yüksektir" diye konuştu.

Özer, "Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmasına rağmen Türkçe, matematik ve fen okur yazarlığında puanını en fazla artıran birinci ülke oldu. Türkiye 4. ve 8. sınıf matematik ve fen okur yazarlığı araştırmasında 1999 yılından itibaren en yüksek puana eriştiği gibi ilk defa 500 ortalamanın üzerine bir puana ulaştı" şeklinde konuştu.