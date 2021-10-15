İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!

İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması için 2019 yılında belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP'li meclis üyeleri ile Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Şehir Plancıları Odasının açtığı davada mahkeme kararıyla iptal edildi.
İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken 5 bin kişi de ruhsat almak için de sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından 5 bin kişi mağdur edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, iptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.
Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan plan notları Güngören Belediye Meclisinin 2021 Eylül ayı toplantısında yeniden görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda görüşüldü. Yapılan oylamada plan notlarına CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ret verdi.