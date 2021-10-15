İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!

İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken 5 bin kişi de ruhsat almak için de sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından 5 bin kişi mağdur edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, iptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.