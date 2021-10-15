SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde üst düzey sorumlu terörist teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından biri daha yapılan ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.
SORGUSUNA BAŞLANDI
Terörist, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü. Sorgu işlemi başlarken, teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açılmada, Mehmetçiğin teröristlere göz açtırmadığı belirtildi.
Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.