SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde üst düzey sorumlu terörist teslim oldu

Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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