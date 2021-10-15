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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sözde üst düzey sorumlu terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nın yürüttüğü ikna çalışması sonucu PKK'nın sözde sorumlusu ikna edilerek teslim oldu. Teslim olan terörist Şanlıurfa'ya götürüldü, sorgulamasına başlandı.

    takvim.com.tr
    Terör örgütü PKK’ya ağır darbe

    Terör örgütü YPG/PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından biri daha yapılan ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.

    SORGUSUNA BAŞLANDI
    Terörist, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü. Sorgu işlemi başlarken, teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında son iki günde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açılmada, Mehmetçiğin teröristlere göz açtırmadığı belirtildi.

    Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, operasyonlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

        "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin Basyan bölgesindeki teröristlere nefes aldırılmıyor.

        Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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