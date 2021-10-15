2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS ek tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih başvurularını bekliyordu. Dakikalar önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından DGS ek tercih işlemlerinin başladığı bilgisi geldi. Bu bağlamda adaylar ek tercih ücretlerini ve ek tercih üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri!