2021 DGS ek tercih robotu! DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL, ne kadar? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS ek tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih başvurularını bekliyordu. Dakikalar önce ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından DGS ek tercih işlemlerinin başladığı bilgisi geldi. Bu bağlamda adaylar ek tercih ücretlerini ve ek tercih üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri!
DGS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ!
2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.