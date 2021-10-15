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    • 16.10.2021 10:51
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    Majezik yasak mı? Hangi ilaçlar yasaklandı, toplatıldı? Yasaklanan 39 ilaç listesi! Majezik, Semptal, Fıxoline, Dikloflex...

    Son dakika bilgisine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 39 ilacın toplatılmasına karar verdi. Aralarında Majezik, Semptal, Fıxoline gibi ilaçların yer aldığı liste yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hangi ilaçlar yasaklandı? İşte yasaklanan 39 ilaç listesi!

    takvim.com.tr
    Hangi ilaçlar yasaklandı, toplatıldı? Majezik yasak mı? Yasaklanan 39 ilaç listesi! Majezik, Semptal, Fıxoline,Dikloflex...

    Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ilacı piyasadan toplatma kararı aldı. Gerekçede ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olduğu ifade edildi. Aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar yasaklanan ilaçlar listesi araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hangi ilaçlar yasaklandı? İşte yasaklanan 39 ilaç listesi!

    Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

    MAJEZİK NEDİR?

    Majezik mavi renge sahip iki yüzü çentikli bir ilaçtır. Oblong film kaplıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan ağrıları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardan biridir. Majezik her durumda kullanılmamalıdır. Doktorun uygun gördüğü durumlar ise şu şekildedir:

        Eklem iltihabının neden olduğu romatizmal hastalıklarda

        Dejeneratif eklem hastalığında, kemik erimesi ağrıları gibi durumlarda
        Omurlar arasında eklem sertleşmesi olduğunda
        Omurların hareket yeteneği azaldığında

        Eklem çevresindeki dokuların iltihabında
        Yumuşak doku yaralanmalarında
        Ameliyat sonrası görülen ağrılarda

        İskelet sisteminde oluşan ağrılarda
        Regl döneminde yaşanan ağrılarda kullanılması uygundur.
        Majezik 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Majezik muadili olan ilaçlar ise Ansaid, Fiera, Flubi, Flubimak ve Flubord ilaçlarıdır.
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