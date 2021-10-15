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    Son durum: İzmir vapur seferleri iptal mi son dakika? İzmir vapur seferleri durduruldu mu, devam ediyor mu?

    İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri son günlerde sık sık durduruluyordu. Bugün de seferler ile ilgili son dakika açıklama geldi. Açıklamanın ardından yüzbinlerce kişi İzmir vapur seferleri iptal mi son dakika? İzmir vapur seferleri durduruldu mu, devam ediyor mu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte İzmir vapur seferleri son durum...

    takvim.com.tr
    İzmir vapur seferleri iptal mi son dakika?

    15 Ekim 2021 İzmir vapur seferleri son durum araştırılıyor. İzmir'de son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Bugün de Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü şehir için kuvvetli yağmur uyarısında bulundu. Günlerdir yağan yağmur bugün de kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava durumundaki olumsuzluklar nedeniyle İZDENİZ A.Ş tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki İzmir vapur seferleri iptal mi son dakika? İzmir vapur seferleri durduruldu mu, devam ediyor mu?

    İZMİR VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

    İZDENİZ A.Ş tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 10.00 itibariyle araba vapur seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir." denildi.

    Seferlerin ne zaman düzeleceğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    MGM HAVA DURUMU 15 EKİM 2021!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 23°C
        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        AYDIN °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 27°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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