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    • 15.10.2021 15:51
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    Diyarbakır'da 1 ton 723 kilogram toz esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 723 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

    Zehir tacirlerine geçit yok! 1 tonu aşkın ele geçirildi!

    Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 ton 723 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

    Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök Hint keneviri, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu üretimine yardımcı malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

    Açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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