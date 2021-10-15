Emlak çetesi, devletin gizli yazılımını çaldı! Yaşlı ve yalnız yaşayan zenginlerin mallarını yağmaladı

Emlak çetesi, devletin gizli yazılımını rüşvetle çaldı. İstanbul'daki yaşlı ve yalnız yaşayan zenginlerin mallarını yağmaladı. Vurgunu 'mor' kod adlı gizli tanık ortaya çıkardı.

Nüfus ve Tapu müdürlerinin kurduğu çete, Bakırköy'de üslendi. Kimsesiz ve zengin kişileri tek tek belirledi. Mülklerini zorla ele geçirdi.

Karşı çıkanları ise silahla tehdit etti. 'Emlak şirketi' görünümlü suç örgütünü, "Mor" kod adı verilen gizli tanık deşifre etti. Çete üyeleri enselendi.

NASIL SOYDULAR



Hedef ismi, elebaşı Hasan Y. belirledi. Eski Tapu Müdürü Emin E. ile eski Nüfus Müdürü Ahmet Ş. 'Olur' verdi. Zorla ucuza alınan mülkler satılarak astronomik kar elde edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR.