Annesinin birlikte olduğu kuaförü 20 yıl sonra öldüren genç konuştu

İstanbul Kadıköy'de sokakta katledilen kuaför Kamuran Tün cinayetiyle ilgili katil zanlısı Murat Tumuçin ile azmettirici olduğu iddia edilen babası Hacı Tumuçin tutuklandı. Zanlıların savcılıktaki ifadeleri şok yarattı.

Murat Tumuçin, "İstanbul'a onu öldürmek için geldim. Annemin evi terk etmesine sebep olmuş. Bu yüzden ben annesiz büyüdüm. Aile huzurumu, gençliğimi çaldı. Ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım. Yere düştü, orada da vurmaya devam ettim. Kaç kez bıçakladım bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Baba Hacı Tumuçin, "Bana konudan bahsetti. Boşver dedim ama beni dinlemedi" diyerek cinayette bir dahli olmadığını anlattı. Tün'ü tuzağa düşürmek için kullanılan Duygu Hilal A. da "Benim cinayetle bir ilgim yoktur" diyerek suçsuz olduğunu söyledi.