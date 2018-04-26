Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında A Haber televizyonunun yayınını kesmekle görevlendirdiği hainlerle ilgili karar açıklandı.



Davada 35 sanığa müebbet ve 20 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.





Avukat Mehmet Sarı, "Yargılamanın tamamı adalet çerçevesinde ilerliyor. Sanıklara ilişkin olarak verilen cezaların asla toptancı ve netice itibariyle hepsini baştan yargılamış ve hapsetmiş bir yargılamadan bahsedemeyiz. Gerçekten adaleti tesis ettiğine ilişkin davanın içerisindeki detaylara baktığımızda görebiliyoruz. Bu yüzden mahkeme çok adil bir yargılama süreci geçirdi" dedi.

Ayrıca Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz, "Bugün mahkemenin çok titiz ve adil bir yargılama yaptığını" belirtti.