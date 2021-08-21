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    Ümitcan Uygun can sıktı! Kendisine ‘Katil’ diyenlere dava açtı

    Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Çünkü, bir yıl arayla hayatını kaybeden Aleyna Çakır ile Esra Hankulu'nun ölümünde tek şüpheliydi! İki kızın da tırnaklarında DNA'sı bulunan Uygun, cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi. Sosyal medyadaki yorumlara canı sıkıldı! Kendisine ‘Katil’ diyenlere dava açtı.

    Ümitcan sıktı!

    Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Çünkü, bir yıl arayla hayatını kaybeden Aleyna Çakır ile Esra Hankulu'nun ölümünde tek şüpheliydi! İki kızın da tırnaklarında DNA'sı bulunan Uygun, cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.

    Kendisine sosyal medyadan hakaret edenlere çok sinirlendi! Avukatı Alev Acar aracılığıyla "Hakarete uğradım" diyerek mahkemeye dilekçe verdi. Gülben Ergen, Deniz Akkaya, Hazal Kaya, Gonca Vuslateri, Kemal Doğulu, Sarp Apak, Hadise, Birce Akalay'a dava açılmasını istedi.


    Esra Hankulu, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulundu. Yanındaki tek kişi Ümitcan Uygun'du.

        Avukat Alev Acar, "Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye suç duyurusunda bulunduk. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemedir" dedi.


        Hazal Kaya, Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesine tepki göstermişti.


        Model Deniz Akkaya, şüpheli Uygun için "Ölüm makinesi" demişti.

        İLKER TOPRAK
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        Haberler Yaşam Ümitcan Uygun can sıktı! Kendisine ‘Katil’ diyenlere dava açtı
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