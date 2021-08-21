Ümitcan Uygun can sıktı! Kendisine ‘Katil’ diyenlere dava açtı

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Çünkü, bir yıl arayla hayatını kaybeden Aleyna Çakır ile Esra Hankulu'nun ölümünde tek şüpheliydi! İki kızın da tırnaklarında DNA'sı bulunan Uygun, cinayet şüphesiyle cezaevine gönderildi.