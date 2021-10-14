Son dakika: Taliban heyeti Ankara'da

ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN MESAJI

Başkan Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katılmıştı. G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel iş birliği platformu olarak gördüğünü belirten Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu hatırlatmıştı.

Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz" diye konuşmuştu.

Afgan halkının 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etmişti: