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    • 14.10.2021 13:33
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    Casus Program boşanma davasında delil oldu! Eşinin cep telefonuna casus yazılım yükleyen adama kötü haber

    Anayasa Mahkemesi, Edirne’de eşinin cep telefonuna casus program yükleyen ve karısının telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı boşanma davasında mahkemeye sunan adam hakkında ki başvuruyu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, casus program ile elde edilen verilerin boşanma davasında mahkemeye sunulması ile özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

    Başvurucu B.Y., boşanma davası sırasında mahkemeye sunulan kişisel verilerin cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım aracılığıyla ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda başvurucunun eşinin beraatine hükmedildi.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI
    Ceza Mahkemesi gerekçesinde, B.Y.'nin eşinin kayıtları boşanma davasına delil olarak sunma dışında atılı suçlara vücut verecek şekilde yayıp ifşa etmemesi nedeniyle suçsuz olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, bunun üzerine başvurucu B.Y. istinaf yoluna müracaat etti ve şikâyet dilekçesinde, Başsavcılığın suçun hukuki nitelendirmesini yaparken hatalı davrandığını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi konusunda bir değerlendirme yapmadığını belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı.

    ANAYASA MAHKEMESİ: ETKİLİ BİR YARGISAL SİSTEM KURULMAMIŞTIR
    Anayasa Mahkemesi, yargılama sürecinde olayın aydınlatılmasına yönelik esaslı iddiaların araştırılmaması, kovuşturmanın derinleştirilmemesi, yasal dayanağı gösterilmeyen gerekçelerle sonuca ulaşılması nedeniyle etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğüne uygun hareket edilmediğini değerlendirdi.

        ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR
        Özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
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        Haberler Güncel Casus Program boşanma davasında delil oldu! Eşinin cep telefonuna casus yazılım yükleyen adama kötü haber
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