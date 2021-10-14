Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için duyurduğu dini günler takviminde Mevlid Kandili tarihi açıklandı.Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Mevlid Kandili önemi nedir? 2021 Diyanet Mevlid Kandili tarihi nedir? İşte sorunun yanıtı...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. Müslümanlar için önemi büyük olan Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

İşte Mevlid Kandili'nin önemi;