Trafikte yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek’e bıçakla saldırmıştı! En üst sınırdan hapis cezası aldı

Karar duruşmasına tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkal katılım sağladı. Yontarkal son savunmasında "Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istemedim. Suçsuzum, 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Sabah'ın aktardığına göre, mahkeme başkanı Utku Ercan, sanığa "Pişman olduğunu düşünmüyoruz. İndirim uygulamadan üst sınırdan ceza verdik. Bu tür suçlara mahkeme olarak karşıyız. Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur" dedi.

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