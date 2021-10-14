Trafikte yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek’e bıçakla saldırmıştı! En üst sınırdan hapis cezası aldı

İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelen Arda İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandığını belirterek şikayette bulunmuştu.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Savcılık tarafından hazırlanan İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı.
8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkol'un, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Adli tıp raporunda İpek'in yarasının hayati tehlikeye sokacak şekilde olduğunu, bir organında işlev kaybı oluştuğu yer aldı.
"KEŞKE HİÇ YAŞANMASAYDI"