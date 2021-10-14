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    Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi künt travması nasıl olur? Ümitcan Uygun'un yanında ölü bulunan...

    Esra Hankulu'nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Hankulu'nun ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun da tutuklanmıştı. Künt tramvası, Esra Hankulu'nun ölüm nedeni olarak açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi olan künt travması nasıl olur? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu’nun ölüm sebebi künt travması nasıl olur, neyden kaynaklanır?

    Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre, Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Künt tramvası, Esra Hankulu'nun ölüm nedeni olarak açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi olan künt travması nasıl olur? İşte tüm merak edilenler!

    Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

    Kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi. Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.

    Söz konusu raporla dosyada başka eksik kalmadığı, raporun fiziken dosyaya girmesiyle savcılığın soruşturmayı tamamlayacağı öğrenildi.

    KÜNT TRAMVASI NEDİR?

    Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

        KÜNT TRAMVASI NASIL OLUR?

        Künt travma ABD'de yaralanmanın çok yaygın görülen sebebidir, bütün abdomende yaralanmaya sebep olabilir. Künt travmalarda hastalarda gücün direkt yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma olur. Şayet kompresyon organ veya dokunun tolerans limitini aşarsa, dokular dağılır. Bunun sonucunda GİS'te dalak gibi solid organlarda yaralanma ve içi boş organlarda rüptür oluşabilir.

        Künt travmada organların hareketiyle yaralanma oluşabilir. Bazı organlar sert fikse iken bazı organlar çok hareketlidir. Yaralanma bir yandan fikse olanlarda özellikle çok yaygınken diğer serbest organlarda biraz daha azdır.

        Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnektir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın değildir. Genelde içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla birlikte retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çünkü genellikle aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.

        Yaylara araba çarpmasıyla yaralanmada künt yaralanmaya sık örnektir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasız ve direkt uygulanan güç fazladır. Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.

        OLAY

        Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

        Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
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