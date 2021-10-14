Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi künt travması nasıl olur? Ümitcan Uygun'un yanında ölü bulunan...

Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre, Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Künt tramvası, Esra Hankulu'nun ölüm nedeni olarak açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, Künt kafa travması nedir? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi olan künt travması nasıl olur? İşte tüm merak edilenler!
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.
Kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi. Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.
Söz konusu raporla dosyada başka eksik kalmadığı, raporun fiziken dosyaya girmesiyle savcılığın soruşturmayı tamamlayacağı öğrenildi.
KÜNT TRAMVASI NEDİR?
Künt travma, vücut kısmına darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmadır. Kuvvet travması olarak da adlandırılan künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir. Künt travma, kontüzyonlar, sıyrıklar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.