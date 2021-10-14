HSK üyeliğinden istifa etti! Hamit Kocabey kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi...

HAMİT KOCABEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hamit Kocabey, 1961 Malatya Akçadağ doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olan Kocabey, yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı.

2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa edip, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığa başladı. Milliyetçi Hareket Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonun, Türk Enerji Sendikasının, Türk Diyanet Vakıf Sendikasının, Türk Ulaşım Sendikasının danışmanlığı ve avukatlığını üstlenmiştir.

Bunun yanı sıra birçok şirket ve kuruluşta danışmanlık ve avukatlık yaptı.

2017 yılında Avukat/Öğretim üyeliği kontenjanından TBMM tarafından HSK üyeliğine seçildi. 2021 yılında da HSK üyeliğine ikinci kez seçildi.

İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.