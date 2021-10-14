Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “ÇAKİ” tutuklandı! İfadesi şoke etti: Uyuşturucu satanları dövüyorum



KAĞITHANE POLİSİ "ÇAKİ" LAKAPLI TORBACIYI YAKALADI

Olayla ilgili çalışmalarına devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Mesut D.'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bir evde Seymen S. ile uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda "Çaki" lakaplı Mesut D. ile birlikte Seymen S. (19), D.'nin kardeşi Bulut D. (27) ve Tarık D. (22) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram bonzai, ruhsatsız silah ve mermi, hassas terazi ve 2 bin 850 lira ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.