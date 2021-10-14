Evinde 55 kilogram bonzai bulunan “ÇAKİ” tutuklandı! İfadesi şoke etti: Uyuşturucu satanları dövüyorum

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlar yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.
Kağıthane polisi, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda bir süredir peşinde oldukları, çeşitli suçlardan emniyette 22 adet suç kaydı bulunan "Çaki" lakaplı Mesut D.'nin (24), Harmantepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşmıştı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atlas Sokak üzerindeki eve operasyon düzenlemiş, kapısını kırarak içeriye giren polis ekipleri, içerideki 4 kişiyi etkisiz hale getirmişti.
EVİNDE 55 KİLOGRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Ardından odalarda didik didik aramaya yapan polis, çantaların içerisine gizlenmiş yaklaşık 55 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirmişti. Baskın esnasında evde bulunan Taner B. (18) ise çatıya çıkarak kaçtı.