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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

    Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünü kutlayan Erdoğan, "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" dedi.

    Çankaya’da önemli kabul

    Başkan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümünü kutlayan Erdoğan, "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum. Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü
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