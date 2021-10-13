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    • 14.10.2021 01:37
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    Yılmaz Polat ve Merdan Yanardağ'ın BAYKAR’a attığı iftira hukuktan döndü! Tazminat şehit çocuklarına bağışlanacak

    BAYKAR, ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandığını duyurdu. Tazminat, şehit çocuklarına eğitim bursu olarak verilecek. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da konuya ilişkin açıklama yaptı.

    BAYKAR’a atılan iftira hukuktan döndü!

    Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün İHA-SİHA'larını yapan BAYKAR'a atılan bir iftira daha yargıdan döndü.


    Fotoğrafta: Merdan Yanardağ

    BAYKAR Savunma, ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.



    TAZMİNAT ŞEHİT ÇOCUKLARINA GİDECEK
    BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi! ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı, şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız." ifadelerini kullanıldı.


        BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklama



        "HAK BİLDİĞİN YOLDA EĞİLMEDEN, DOSDOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM ET"

        BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Doğru işleri her zaman karalama, yalan ve iftirayla engellemek isteyenler olacak. Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma! Hak bildiğin yolda eğilmeden, bükülmeden dosdoğru yürümeye devam et..."


        Fotoğrafta: BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
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        BAYKAR’a atılan iftira hukuktan döndü!
        Haberler Güncel Yılmaz Polat ve Merdan Yanardağ'ın BAYKAR’a attığı iftira hukuktan döndü! Tazminat şehit çocuklarına bağışlanacak
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