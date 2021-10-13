Yılmaz Polat ve Merdan Yanardağ'ın BAYKAR’a attığı iftira hukuktan döndü! Tazminat şehit çocuklarına bağışlanacak





TAZMİNAT ŞEHİT ÇOCUKLARINA GİDECEK

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi! ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı, şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız." ifadelerini kullanıldı.