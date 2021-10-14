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    Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi

    Binlerce öğrenci Okullar ne zaman tatil olacak sorusuna yanıt arıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de yüzyüze eğitime başladı ve covid 19 önlemleri alınarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi şu sıralar gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Hem öğrenciler hem de veliler hangi tarihlerde ara tatilin ve sömestrın yaşanacağını hangi tarihte okulların kapanacağı gibi bilgileri merak eder oldu. Peki ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman tatil olacak?

    Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi yayınlandı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında hangi tarihlerde tatil yapılacağı okulların ne zaman açılıp kapacağı gibi bilgilere yer verildi. İşte merak edilen detaylar...

    ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Özer, Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Balıkesir'de bu yıl yaklaşık 235 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirten Özer, "Bunlar, yeni okul yapımları, güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki yatırımlar. Değerlendirme toplantısında, acil ihtiyaçlarla ilgili, bu 235 milyonluk yatırıma ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık." diye konuştu.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
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