Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı.
Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
*Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.*
Aziz Vatandaşlarım,
Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirmektedir. Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir.
ÜNİVERSİTELİLERE AŞI ÇAĞRISI
Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.
Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.