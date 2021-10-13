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    • 13.10.2021 09:41
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    13 Ekim Çarşamba Magnum Porsche çekilişi sonuçları sorgulama! Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek isim listesi 2021!

    Magnum Porche çekilişi için geri sayım sona erdi. Magnum bu sene de 2 adet Porshe marka araba veriyor. Bugün yapılacak çekiliş nedeniyle 13 Ekim Çarşamba Magnum Porshe çekilişi sonuçları sorgulama ekranı onbinler tarafından yakından takip ediliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üstünde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyordu. Kampanya bitimi sonrasdı gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek isim listesi belli oldu mu? 13 Ekim 2021 Magnum Porshe çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm emrak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    13 Ekim Çarşamba Magnum Porsche çekilişi sonuçları sorgulama! Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek isim listesi 2021!

    Sabah saatlerinden itibaren Magnum çekiliş neticeleri araştırılan mevzular içinde yer almakta. Magnum bu yıl da 2 tane Porsche marka araba veriyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üstünde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyor. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri noksan veya bilinmiyor ise gazetede meydana getirilen ilan tebliğ için yeterlidir. İşte Magnum Porsche çekiliş sonucu isim listesi!

    13 EKİM MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    2021 Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

    MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

        KAZANAN TALİHLİLER NE YAPACAK?

        Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.

        İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

        KAMPANYAYA GÖNDERİLEN ŞİFRELİ ÇUBUĞUN SAKLANMASI GEREKİYOR MU?

        Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.

        KAZANILAN HEDİYE NAKİT OLARAK TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

        Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.

        KAMPANYADA HEDİYE OLARAK NE VERİLİYOR?

        Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
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        Haberler Güncel 13 Ekim Çarşamba Magnum Porsche çekilişi sonuçları sorgulama! Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek isim listesi 2021!
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