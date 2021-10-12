İnternet Gazeteciliği Kanunu TBMM'nin gündemine geliyor

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İnternet Gazeteciliği Kanununda sona gelindiğini belirterek, "Yıllardır ülkemizin belinde kambur olarak duran İnternet Gazeteciliği Kanunu, nihayet TBMM'ye bu ay içerisinde sunuluyor. Sosyal Medya Kanunu ile birlikte Meclis'e gelecek olan İnternet Gazeteciliği Yasası, internet medyalarının resmî olarak tanınması, çalışanların fiili gazeteci sayılması gibi bir çok meseleye çözüm olacak. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak Ankara'da yaptığımız temaslarımız ve girişimlerimizin sonucunda yasanın Meclis'e gelmesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başta olmak üzere emeği geçen herkese internet medyaları adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"MEDYA TARİHİ GÜNLERİNİ YAŞIYOR"