SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme: Servis şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför tutuklandı. Birden fazla kişinin taksirli ölüme sebep olmak suçlanan şoför, adliye çıkışında ise gazetecilerin 'aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu?' sorusuna ise 'hayır normal kullanıyordum' cevabını verdi.