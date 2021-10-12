Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2021 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2021 13:45
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme: Servis şoförü tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı. Adalettin T., adliye çıkışından kendisini bekleyen gazetecilerin ‘hızlı gittiğiniz doğru mu?’ sorusuna ise kendinden emin bir şekilde 'hayır normal kullanıyordum’ cevabını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    AJANSLAR
    5 kişinin öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme

    Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför tutuklandı. Birden fazla kişinin taksirli ölüme sebep olmak suçlanan şoför, adliye çıkışında ise gazetecilerin 'aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu?' sorusuna ise 'hayır normal kullanıyordum' cevabını verdi.


    İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi.

    Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

        ŞOFÖR 'BİRDEN FAZLA KİŞİNİN TAKSİRLİ ÖLÜMÜNE VE YARALANMASINA NEDEN OLMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
        Kazada minibüsü kullanan Adalettin Ş., geniş jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli 'birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlaması ile tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


        KENDİNİ SAVUNDU
        Adalettin T., adliye çıkışından kendisini bekleyen gazetecilerin 'hızlı gittiğiniz doğru mu?' sorusuna ise kendinden emin bir şekilde 'hayır normal kullanıyordum' cevabını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme: Servis şoförü tutuklandı
            SON DAKİKA