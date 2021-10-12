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    • 12.10.2021 08:12
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    Adana'da DEAŞ'a şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    AA
    Adana’da DEAŞ’a şafak baskını

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi.

    Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

    Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Adana'da DEAŞ'a şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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