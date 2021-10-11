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    • 11.10.2021 14:02
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    Terör örgütü PKK/PYD Karkamış'ı hedef aldı

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgeden atılan mühimmatlardan biri Cerablus’a, 2’si Karkamış'ta farklı noktalara düştü.

    Terör örgütü PKK/PYD Karkamış’ı hedef aldı

    Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karkamış ilçesinde saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edildi.

    Birinci mühimmatın, Karkamış sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edildi ve yerel unsurlarca muhafaza altına alındı.

    Patlamanın etkisiyle çevrede küçük çaplı maddi hasar oluştu. Patlamada şans eseri ölü veya yaralanan olmadı.

    Mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan terör örgütü PKK/PYD bölgesinden atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

    Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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