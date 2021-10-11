CHP yandaşı Sözcü'nün KOSGEB yalanı elinde patladı: Foseptiği, klozeti bırakın gazetecilik yapın!

AK Parti ve hükümete karşı giriştiği başarısız algı operasyonları ve yalan haberleriyle bilinen CHP yandaşı Sözcü'nün bugün yaptığı "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
YALAN HABER
KOSGEB'den yapılan açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "KOSGEB binasına 47 bin liralık akıllı klozet" başlıklı yalan ve çarpıtma habere ilişkin açıklamamız" ifadelerine yer verildi.
KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9 Eylül 2021'de gerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelif onarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını şartlarında personel ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini kapsadığı belirtildi.
KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18'inci katının ihtiyaçlar dahilinde hizmete alınması için yapım işlerinin listelendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu katta KOSGEB Başkanının makam odası bulunmadığı ve planlanmadığı ifade edildi.
Haber de geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki kullanılan adı olduğuna işaret edilerek, ürünün piyasadaki fiyatının 400 liradan başladığı vurgulandı.
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Aynı haber deki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin, ihalenin teknik şartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: