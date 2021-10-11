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    • 11.10.2021 13:28
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    SON DAKİKA: Afrin'de PKK'dan alçak saldırı! Bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... Suriye’nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

    DHA
    Afrin’de saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR
    Sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerindeki terör saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Afrin'de PKK'dan alçak saldırı! Bomba yüklü araç patlatıldı: Ölü ve yaralılar var
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