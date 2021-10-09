Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın mektubuna sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Türkiye ve Venezuela'nın üç ayrı anlaşma imzaladığını açıkladı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE SERT YANIT
ABD lideri Biden'ın Türkiye sert eleştiriler yönelttiği mektup sorulan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington yönetiminin dürüst davranmadığını söyledi.
Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın militanlarını otobüslere bindirip havalimanına getirdiğini ve Afganistan'a uçaklarla taşıdığını hatırlattı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması ve Türkiye açıklamalarına karşı Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz."