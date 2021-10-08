ABD Başkanı Joe Biden’dan haddini aşan Türkiye sözleri! Türkiye’nin YPG’yi vurması Biden’ı rahatsız etti!

Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye'yle ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.