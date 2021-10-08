ABD Başkanı Joe Biden'dan haddini aşan Türkiye sözleri! Türkiye'nin YPG'yi vurması Biden'ı rahatsız etti!
Donald Trump ile seçim yarışındayken sık sık YPG'ye destek vereceğinden bahseden ABD'nin yeni, düşmeleri ve unutkanlıkları ile bilinen başkanı Joe Biden, Türkiye hakkında skandal ifadelerde bulundu. Türkiye sınırını tehdit eden ve PKK'nın uzantısı olan YPG'nin vurulmasından rahatsız olan Biden, Türkiye'yi yine hedef tahtasına koydu. Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini savundu.
08.10.2021 09:44
- Son Güncelleme: 08.10.2021 09:44
Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye'yle ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.
"TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"
Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti.